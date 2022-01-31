Экономист оценил ситуацию с сокращением запасов газа в европейских хранилищах

Объем газа в европейских хранилищах сокращается, но остается достаточным, чтобы пережить остаток холодного сезона, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что Европа осознала свою энергетическую зависимость от России, а потому попытается избавиться от нее, когда появится возможность.

Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 39 процентов. По состоянию на 29 января, было отобрано почти все топливо, закачанное в летний сезон, — больше 80 процентов, сообщил «Газпром».

Ситуация не такая жуткая

«Говоря о том, что Европа не протянет с имеющимися запасами газа до конца холодного сезона, многие выдают желаемое за действительное. Газа хватит хотя бы потому, что холодный сезон уже скоро закончится. Подозреваю, что ситуация все же не такая серьезная и жуткая, так что страны спокойно перезимуют. Кроме того, современный открытый рынок позволяет перекидывать газ из разных мест достаточно легко, никаких проблем с этим нет», — считает Кульбака

Тем не менее, экономист подчеркнул, что прошедший год показал серьезную зависимость Европы от российского газа. Потому в среднесрочной перспективе страны ЕС попытаются найти альтернативные источники энергоносителей, предположил экономист.

К 25 января европейские ПХГ лишились трех четвертей закачанного летом топлива. При этом на фоне попыток региона найти замену слишком дорогому газу из России исторический рекорд бьют поставки сжиженного природного газа. По данным СМИ, Европа также ищет новых партнеров на случай, если импорт из России будет снижен из-за геополитического кризиса.