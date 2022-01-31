Раскрыта личность организатора сорванного майдана в Киеве

Одним из организатор сорванного майдана в Киеве оказался экс-полковник полиции и ветеран АТО Юрий Голубан. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники.

Хотя глава украинской полиции Игорь Клименко успел уточнить, что власти изучают связь организаторов с российскими спецслужбами, раскрытая личность к России не имеет никакого отношения. Как сообщается, Голубан работал в украинской системе МВД и даже получил орден «За заслуги» III степени от бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Голубан также участвовал в политических акциях в здании Верховной Рады. В марте 2017 года он заблокировал работу украинского парламента, причем туда его впустил действующий депутат Антон Геращенко.

Власти Украины в понедельник, 31 января рассказали, что смогли предотвратить беспорядки в столице. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители задержали группу людей, которые планировали привлечь к противоправным действиям около пяти тысяч человек. Позже в сети появилось видео, где якобы организаторы обсуждают детали операции. Аналогичные акции готовились и в других регионах республики.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у Киева есть «все шансы» урегулировать конфликт с Москвой дипломатическим путем.