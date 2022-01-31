МИД Украины объявил о высоких шансах урегулировать конфликт с Россией миром

Россия и Украина имеют высокие шансы урегулировать нынешнее обострение между странами миром. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на очередном брифинге украинского внешнеполитического ведомства, передает «РБК-Украина».

«Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха», — рассказал Кулеба. Конфликт между Москвой и Киевом можно решить миром, уверен он.

На фоне слухов о якобы намечающемся в феврале 2022 года российском вторжении украинцы начали массово скупать из магазинов продукты, в том числе гречку и сахар. Многие граждане республики действительно верят в скорую военную агрессию со стороны России и провоцируют подобное поведение. Успокаивать украинцев пришлось президенту страны Владимиру Зеленскому, который призвал людей не поддаваться панике.

Сообщения о «планах России» по вторжению на Украину опубликовали в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО — особенно активно участие среди европейских стран приняла в них Великобритания, отправив на Украины тысячи противотанковых ракет.

Однако в последние дни риторика киевских властей смягчается. В частности, 19 января секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов рассказал, что количества российских войск на украинской границе недостаточно для вторжения.