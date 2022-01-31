Губерниев дал совет Медведеву после поражения в финале Australian Open

Телекомментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Журналиста удивили жалобы теннисиста из России на поведение публики. «А он что хотел, чтобы ему блины на корте пекли? Есть элемент русофобии. Это часто проявляется», — добавил комментатор.

Губерниев также дал совет Медведеву. «Даниилу нужно держать удар. Поскольку ничего другого ждать не приходится, и люди болеют против Дани, то в данном случае надо аккумулировать энергию», — заявил журналист. Он добавил, что россиянин здорово справлялся с этим до финала, но потом что-то пошло не так.

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. После финала россиянин пожаловался на публику, которая весь турнир болела за его соперников.