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На Украине призвали Россию встретиться и поговорить вместо «запугивания народа»

Постпред Украины при ООН: необходимо сохранять открытыми дипломатические каналы с Россией

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совета безопасности, что страна выступает за открытые каналы для диалога с Россией и готова к контактам. Его слова передает РИА Новости.

Кислица подчеркнул необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией.

«Мой президент недавно подтвердил, что он готов встретиться со своим российским коллегой. Если у России есть вопросы к Украине, лучше встретиться и поговорить, а не стягивать войска к украинским границам и запугивать украинский народ», — призвал он.

Кислица также заявил на заседании СБ ОНН, что Украина не собирается начинать наступление ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал непонимание предложения главы МИД РФ Сергея Лаврова о встрече в Сочи, назвав его неправильным и безрезультативным.

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Антон Похиляк
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