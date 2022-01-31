Сослуживцы рассказали о застрелившем военного контрактнике

Сослуживцы контрактника, который застрелил солдата-срочника в части под Москвой, рассказали о нем. По их словам, военнослужащий пользовался уважением среди солдат, пишет издание «Подъем».

«Для меня он был хорошим старшиной: строгий и в то же время прикольный. Например, на сон-часе прикалывался, что отбой, мы начинали разбегаться по койкам, а он говорил: "Куда побежали? Спите стоя, лошади же спят стоя"», — рассказал один из сослуживцем.

Парень отметил, что дедовщины в части не было. Выстрел, по мнению военного, произошел случайно, так как намеренно сделать это контрактник не мог.

ЧП произошло 31 января в воинской части, расположенной в подмосковной деревне Троице-Сельцо. Военнослужащий-контрактник выстрелил в голову 25-летнему солдату-срочнику. Молодой человек погиб на месте.