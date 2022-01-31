Прощание с Куравлевым пройдет в закрытом формате

Прощание с народным артистом РСФСР, актером театра и кино Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате во вторник, 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Завтра в Центральной клинической больнице будет отпевание, после — захоронение на Троекуровском кладбище. Прощания не будет», — уточнил собеседник агентства. Отмечается, что все траурные мероприятия пройдут в закрытом формате по желанию родственников покойного.

О кончине Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет после остановки сердца.

10 января актер был госпитализирован. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. 21 января сообщалось, что его перевели из больницы в Коммунарке в хоспис имени Веры Миллионщиковой.

