Европе предсказали резкое снижение потребности в газе

В 2022 году Европа станет единственным в мире регионом, где резко сократится спрос на газ, снижение составит сразу четыре процента по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в квартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В Северной Америке потребность вырастет более чем на один процент, в Южной и Центральной Америке — менее чем на один процент, а в Азии — на пять процентов. В общей сложности мировой рост спроса составит 0,9 процента, что заметно ниже, чем 4,6 процента в 2021 году. В абсолютных цифрах, как ожидает МЭА, потребление достигнет 4,148 триллиона кубометров.

Предсказание по поводу европейского рынка связано с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эксперты полагают, что те позволят частично заместить газ. В краткосрочной перспективе динамика потребления природного газа будет зависеть от погоды в Северном полушарии. Если конец зимы и весна окажутся средними по температуре, то продажи газа упадут, особенно на фоне высоких цен и сохраняющейся напряженности с поставками.

В прошлом году на динамику потребления повлияли восстановление экономики после локдаунов во многих странах, ухудшение погодных условий в Северной Америке, Европе и Азии и перебои с подачей электроэнергии в ряде регионов. В целом объем международной торговли газом на этом фоне вырос на рекордные девять процентов, выше 85 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены на 39 процентов. К настоящему времени из них отобрано более 80 процентов топлива, закачанного в летний период. Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что объем активного газа на 29 января был почти на треть меньше прошлогоднего уровня. В область рекордных минимумов уровень запасов в ПХГ Европы перешел с 11 января.

При этом Европа не исключает, что в случае обострения ситуации вокруг Украины поставки российского газа в регион резко сократятся или вовсе остановятся. В связи с этим ЕС уже начал поиск новых поставщиков. В случае сохранения нынешних объемов поставок регион сможет дойти до лета без ограничений, однако потом закачивать газ придется в усиленном режиме.