Минфин России предложил льготы «Лукойлу»

Министерство финансов России предлагает перевести на режим налога на дополнительный доход (НДД) два месторождения, Ярегское и Усинское, следует из уведомления о разработке соответствующей инициативы, которую ведомство разместило на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов. На документ обратили внимание «Ведомости».

Речь идет об особом стимулирующем режиме. Ярегское и Усинское, расположенные в республике Коми, — крупнейшие месторождения трудноизвлекаемой нефти «Лукойла». Сейчас для них действует режим налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что, как утверждается в уведомлении Минфина, «не позволяет эффективно вести их разработку». До 2021 года добыча на обоих участках облагалась по льготной ставке, однако затем правительство отменило ряд льгот, в том числе по высоковязкой нефти. После отмены преференций нефтяной гигант принял решение прекратить инвестиции в проекты по добыче такого сырья. В компании утверждали, что с прекращением действия льгот фискальная нагрузка по сверхвязкой нефти выросла в 25 раз, по высоковязкой — в полтора.

По расчетам Минфина и Минэнерго, условия, сложившиеся после отмены льгот, не позволят эффективно добывать сверхвязкую и высоковязкую нефть в том случае, если цены снизятся до 50-60 долларов за баррель. Если же месторождения перевести на НДД, то разработка запасов получит инвестиционную привлекательность, поступления в бюджет возрастут за счет поддержания добычи, а занятость в Республике Коми получит поддержку.

Специфика добычи сверхвязкой нефти такова, что проекты требуют высоких затрат на эксплуатацию объектов, а также более значительного расхода электроэнергии, объяснила партнер EY Марина Белякова. По словам директора практики «Разведка и добыча нефти и газа» Vygon Consulting Сергея Клубкова, пока что на режим НДД не перевела свои месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти ни одна компания.

Минфин рассчитывает, что предлагаемые изменения вступят в силу с начала 2023 года. «Лукойл» в марте 2021 года предлагал перевести месторождения сверхвязкой нефти в отдельную группу НДД уже с 2022 года, а в ином случае просил другие временные льготы, которыми уже пользуются «Татнефть» и «Газпром нефть».

В конце 2021 года вице-президент «Лукойла» Леонид Федун замечал, что нефтяную отрасль можно назвать недоинвестированной, что в перспективе может привести к «драматическому» росту цен. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в свою очередь, прогнозировал, что через 10 лет качество добываемой в России нефти сильно снизится, и почти все запасы перейдут в категорию трудноизвлекаемых. При этом предполагается, что в перспективе спрос на нефть будет снижаться на фоне декарбонизации мировой экономики.