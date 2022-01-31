Глава ЛНР рассказал об обученных ЦРУ украинских партизанах

Американская разведка в лице ЦРУ с 2015 года занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины. Об этом РИА Новости рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Стажеры и наемники

Он уточнил, что стажеры небольшими группами проходят курсы на американских военных базах. Во время обучения они приобретают навыки организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, после чего возвращаются на Украину.

Также, по его утверждению, на Украину под видом инструкторов «прибывают и откровенные наемники». При этом официальные данные говорят о том, что на территории Украины на ротационной основе находятся «сотни иностранных инструкторов из стран НАТО».

Пасечник отметил, что Яворовский полигон во Львовской области, хоть и числится украинским, давно передан в управление иностранных инструкторов. Там они ведут «подготовку бойцов и младшего комсостава сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов».

Совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров. У них есть свои наниматели и свои задачи Леонид Пасечник глава ЛНР

Лидер республики предсказал, что диверсанты не позволят украинцам вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО. По его словам, Альянс оставит в стране множество подпольщиков, чтобы в дальнейшем управлять их деятельностью и иметь свою агентурную сеть на Украине. Пасечник также напомнил, что Киев не только легализовал обученных США диверсантов, но также наделил их правом использовать как стрелковое оружие, так и более тяжелое вооружение, которое «Запад активно завозит на Украину».

Сломают зубы

Глава ЛНР отреагировал на идею сенаторов США объявить «поддерживаемые Россией» силы в Донбассе террористами. По его словам, против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что они существуют. Пасечник отметил, что Вашингтон уже 60 лет пытается задавить таким образом Кубу и у него ничего не выходит.

Об нас они точно сломают зубы Леонид Пасечник глава ЛНР

Кроме того, он отметил, что подобные предложения из Вашингтона его нисколько не заботят, поскольку американские конгрессмены могут «насаждать демократию» исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в их конгрессе.

Обстановка накаляется

Пасечник обвинил Украину в том, что она стягивает оружие и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. «Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника», — пояснил он, добавив, что ОБСЕ зафиксировало за месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии.

Масла в огонь подливают и поставки вооружений с Запада, добавил он. Так, ежедневно перебрасываемые на Украину десятки тонн современного вооружения уже через день-два появляются в зоне конфликта. При этом для всего остального мира это подается как помощь Киеву для обороны от «российской агрессии», но на самом деле это участие США, Великобритании и их союзников, подчеркнул политик.

Тем не менее, предупредил Пасечник, у Киева не получится легкой военной прогулки в Донбассе для поднятия рейтинга. Он также выразил уверенность, что Россия не бросит республики Донбасса в трудную минуту, но в настоящее время предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об «оружии победы» и каком-либо военном превосходстве.