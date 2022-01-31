Канадская хоккеистка рассказала о беспокойстве за соперниц из сборной России

Форвард женской сборной Канады по хоккею Брианн Дженнер высказалась о ситуации с распространением коронавируса среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Она отметила, что ее команда сконцентрирована на подготовке к Играм, но при этом беспокоится за соперниц, в том числе за российскую сборную. «Я желаю всем другим командам и спортсменам оставаться здоровыми. Пусть у нас будет чистая полноценная Олимпиада. Держим пальцы крестиком, чтобы так и получилось», — добавила хоккеистка.

Дженнер становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной Канады на Играх-2014 в Сочи, а спустя четыре года завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане серебро. Российская команда на тех соревнованиях заняла четвертое место.

Ранее в понедельник, 31 января, стало известно о пропуске Олимпиады российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Призер ОИ-2018 не сможет выступить в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.