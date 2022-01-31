Актер Прилучный потребовал 4,5 миллиона рублей по делу об избиении

Российский актер Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона рублей по делу об избиении, которое произошло в 2020 году в Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда города.

Там рассказали, что артист подал к избившему его мужчине иск, потребовав возмещения морального вреда и имущественного ущерба. Уголовное дело рассматривается по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В ноябре 2020 года появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Позднее стало известно, что артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто сильнее — он или Прилучный. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.

