Матери задержанных казахов потребовали освобождения своих сыновей

Родственники задержанных во время массовых беспорядков казахстанцев пришли в здание прокуратуры Алма-Аты и потребовали освобождения своих близких. Видео с места событий передает Telegram-канал Orda.

Сообщается, что всего в акции участвовали около 30 человек. На кадрах видно, что в основном это матери задержанных — они держат в руках портреты сыновей и требуют освободить их из-под стражи. Они уверены, что их родственники невиновны, и хотят встречи с властями города. Сотрудники прокуратуры посоветовали им написать заявление и вернуться на следующий день.

Массовые беспорядки в Казахстане прошли в начале января 2022 года. Основной их удар пришелся на Алма-Ату — в городе разграбили магазины, сожгли мэрию, штурмом взяли здание Комитета национальной безопасности. Мародеры разоружали частных охранников и грабили более зажиточных граждан. Основными участниками событий стали молодые казахи.

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву удалось справиться с беспорядками и восстановить управление страной. В этом ему помогли миротворцы ОДКБ. После протестов Токаев начал перестановки в правительстве и высших чинах, последним указом он уволил мэра Алма-Аты.