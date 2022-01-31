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Украинский олимпиец на английском языке ответил на заданный по-русски вопрос

Украинский фигурист Шмуратко ответил на английском на заданный по-русски вопрос перед ОИ

Фото: Raniero Corbelletti / globallookpress.com

Украинский фигурист Иван Шмуратко провел встречу с представителями прессы перед началом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмен общался с журналистами на английском языке, в том числе отвечая на заданные по-русски вопросы. На просьбу оценить рекомендации Министерства спорта Украины не давать интервью на русском языке Шмуратко ответил: «Все, что я могу — это делать мою работу здесь».

Фигурист выступает в мужском одиночном катании. Он является трехкратным чемпионом Украины и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами на совместных фото.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
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