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Бывший боец UFC раскрыл особенность Eagle FC Нурмагомедова

Чейл Соннен о турнире промоушена Хабиба Нурмагомедова: они создали уникальную атмосферу

Фото: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен поделился впечатлениями о работе на турнире Eagle FC 44, который прошел 28 января в Майами. Соннен посвятил этому выпуск своего шоу на YouTube.

44-летний эксперт признался, что организаторы ивента сумели создать уникальную атмосферу внутри арены. Соннен подчеркнул, что не раз бывал за кулисами турниров, однако был удивлен рядом решений руководства промоушена. Владельцем Eagle FC является российский боец Хабиб Нурмагомедов.

«Они создали такую клубную обстановку внутри. Во-первых, для посетителей действовал дресс-код. Все девушки в платьях, ребята — в пиджаках. Потом они расставили сиденья так, что у всех был отличный обзор. Еще нас, ведущих, предупредили, что мы вполне можем позволить себе крепкие словечки. Все это очень выделяет Eagle FC», — рассказал Соннен.

Eagle FC 44 стал первым ивентом промоушена на территории США. В главном бою вечера российский тяжеловес Сергей Харитонов одержал победу над Тайроном Спонгом из Нидерландов.

Николай Костюков
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