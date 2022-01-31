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Черчесов одержал первую победу с новой командой

«Ференцварош» одержал победу в чемпионате Венгрии под руководством Станислава Черчесова

Фото: @stanislav.cherchesov.official

«Ференцварош» на выезде одержал победу над «Уйпештом» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Суса» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 78-й минуте забил защитник Стипе Лончар. Победа стала первой для команды под руководством российского тренера Станислава Черчесова. В первом официальном матче с россиянином команда проиграла «Академии Пушкаша».

«Ференцварош» остается лидером в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте располагается «Академия Пушкаша», имеющая в активе на одно очко меньше.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. До этого Черчесов работал главным тренером сборной России. Он возглавлял национальную команду с 2016 года. Последним клубом в карьере специалиста была польская «Легия».

Анастасия Борисова
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