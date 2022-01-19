«Ференцварош» проиграл в первом матче при Черчесове

«Ференцварош» 19 января проиграл в дебютном матче российского специалиста Станислава Черчесова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Венгерский клуб уступил словацкому ДАК, пропустив два безответных мяча. Встреча носила характер контрольной. Первый официальный матч под руководством российского специалиста «Ференцварош» проведет 27 января.

14 января Черчесов пожаловался на трудности в адаптации к работе в Венгрии. Тренер назвал венгерский язык «реально сложным».

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. До этого Черчесов работал главным тренером сборной России. Он возглавлял национальную команду с 2016 года. Последним клубом в карьере специалиста была польская «Легия».