Черчесов рассказал о проблемах с венгерским языком

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об адаптации в новой команде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что испытывает проблемы с изучением венгерского языка, поскольку тот «реально сложный». «Лучше говорю по-немецки, разумеется. Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос», — добавил тренер.

7 января сообщалось, что Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» употреблять слова «проблема» и «пожалуйста». Схожую культуру он пытался привить и в бытность тренером сборной России. Специалист часто поправлял журналистов на пресс-конференциях и во время интервью.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021-го. Ранее в июле он покинул пост главного тренера сборной России.