Политолог объяснил угрозы Великобритании накануне переговоров с Россией

Угрозы глава МИД Великобритании Лиз Трасс о конфискации собственности российских олигархов — крайняя мера, на которую Лондон вряд ли пойдет, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что британцы пытаются максимально поднять ставки накануне переговоров с Россией, чтобы на самой встрече можно было их снизить.

Заявление министра нужно расценивать как попытку выработать собственную позицию силы перед переговорами с Москвой, предположил Калачев.

«Для переговоров лучше поднять ставки максимально, а потом их в ходе переговоров снижать, нежели поднимать. Великобритания обозначает крайнюю позицию в данном случае, но я думаю, что встреча Трасс с Лавровым не закончится склокой. Если Великобритания получит еще раз какие-то заверения со стороны России о том, что Россия нападать на Украину не будет, то, наверное, обойдется без конфискации собственности. Но надо понимать, что этот дамоклов меч будет теперь висеть постоянно, и для российских олигархов Великобритания перестанет быть тихой гаванью», — объяснил он.

По словам политолога, политика Великобритании схожа с политикой США в том плане, что и там, и там говорится о необходимости совмещать меры по сдерживанию с дипломатией. «Британцы, формулируя свою позицию, ведут себя, может быть, даже более резко, чем США. Но в любом случае они оглядываются на США, и я не думаю, что без общей отмашки будут индивидуально ужесточать санкции до критического уровня», — считает Калачев.

Он полагает, что Великобритания может ограничиться запретом на визиты в страну отдельных российских бизнесменов или заморозкой активов компаний, но до конфискации собственности не дойдет.

Трасс заявила, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит Трасс в Россию для переговоров.