Россиянам объяснили принцип работы реестра токсичного контента в интернете

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что реестр токсичного контента в интернете не подразумевает наказаний. Его слова передают «Известия».

«Мы предлагаем общественное осуждение. Он [реестр] не будет передаваться в Минюст или прокуратуру с требованием принять какие-то меры. Обсуждается, например, самоубийство. Тут общество должно сказать — это очень плохой сайт», — объяснил глава СПЧ принцип работы проекта.

Фадеев также отметил, что некоторые вещи очень сложно отнести к конкретным категориям. «Если речь идет о самоубийствах или расстрелах в школах, то понятно. А если речь идет о радикальном феминизме, то тут не совсем понятно», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой подумать над идеей создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты детей. Он поручил рассмотреть представленные членом СПЧ, президентом общества «Крибрум» Игорем Ашмановым предложения по реализации проекта создания подобного реестра и «при необходимости принять соответствующие меры поддержки».