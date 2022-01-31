Польша нашла виновника подорожания электричества

Власти Польши поручили энергетическим компаниям сообщать потребителям о том, как климатическая политика в Евросоюзе (ЕС) влияет на сумму их счетов за электричество, пишет Bloomberg. Согласно данным, которые стали указывать коммунальные предприятия, покупка квот на выбросы углерода составляет более половины их затрат на производство электроэнергии.

Хотя энергокомпании не обвиняют Европу прямо, но такая разбивка затрат по группам призвана показать, как сильно подорожание квот влияет на стоимость электричества в Польше. Энергосистема страны очень зависима от самого «грязного» топлива — угля. Путем его сжигания производится более 70 процентов электроэнергии, и, согласно заявлениям поставщиков энергии, им с трудом удается находить деньги на покупку разрешений на выбросы.

В Европе деятельность около 12 тысяч заводов-«загрязнителей», принадлежащих коммунальным и промышленным предприятиям и авиакомпаниям, возможна лишь при наличии специальных квот, позволяющих производить определенный объем вредных выбросов. Количество и стоимость этих разрешений определяет ЕС, а затем компании покупают их на государственных аукционах (или на вторичном рынке у других фирм, которым удалось произвести меньше загрязнений, чем предусмотрено квотой).

Доходы от продаж на аукционах поступают в национальные бюджеты, при этом не менее половины от общей суммы должны использоваться государствами-членами ЕС для борьбы с глобальным потеплением. Однако Польша не сообщает ни ЕС, ни своим потребителям, как именно использует миллиарды евро доходов от торговли квотами. «Это манипуляция. Это [действия властей] угрожает настроить польскую общественность против ЕС и его климатической политики», — сказал глава группы по борьбе с изменением климата в польском отделении WWF Марцин Ковальчик.

«К сожалению, в основном по политическим причинам, некоторые люди ложно утверждают, что повышение цен на газ является главным образом последствием принятия "Зеленого пакта" (плана ЕС по достижению углеродной нейтральности — прим. "Ленты.ру") или предложений [Европейской] комиссии. В одном государстве-члене [ЕС] потребители получили счета за электроэнергию, в которых энергетическая компания указала: "Счет высокий из-за планов ЕС по соблюдению "Зеленого пакта"», — заявил зампред Европейской комиссии с полномочиями в области проблем глобального изменения климата Франс Тиммерманс.

Польша давно испытывает трудности из-за стоимости квот, так как к 28 января тонна углерода в ЕС стоила почти 90 евро — за 5 лет единица подорожала в шесть раз. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что стране грозят экономические проблемы из-за климатической политики Евросоюза. В сентябре он подчеркнул, что борьба с глобальным потеплением в регионе сказывается на цене электроэнергии для конечного потребителя, и именно на клиентов ложится основной «груз» от подорожания квот.

Моравецкий также отмечал, что политика ЕС требует от правительства Польши огромных трат — по его словам, достижение целей по углеродной нейтральности к 2050 году обойдется стране в 415 миллиардов долларов, что равно двум третям ВВП. Кроме того, премьер считает, что дорогие квоты на выбросы позволяют польским чиновникам и бизнесменам накапливать капитал под предлогом заботы о климате. По его мнению, к этому привело «нерациональное согласие на систему торговли выбросами» этих газов в Европе.