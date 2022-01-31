Зюганов раскрыл реакцию фракций Госдумы по вопросу о поддержке ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл результаты консультаций с думскими фракциями по вопросу о независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Все готовы поддержать республики, уточнил он в разговоре с РИА Новости.

«Я давно выступал и говорил, что, "хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности», — отметил лидер КПРФ.

По его словам, в признании ДНР и ЛНР есть необходимость. Вместе с тем он выразил надежду, что ситуация с коронавирусом не помешает рассмотрению обращения президенту России Владимиру Путину в феврале.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не считают возможным комментировать инициативу КПРФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР до того, как документ рассмотрит Госдума. Кроме того, первый зампредседателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий добавил, что предложение КПРФ является поспешным.

19 января депутаты внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. «Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», — заключили парламентарии.