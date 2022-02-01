Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе убили амурскую тигрицу

Природоохранные инспекторы обнаружили убитую амурскую тигрицу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае природоохранные инспекторы обнаружили убитую амурскую тигрицу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животное нашли в районе имени Лазо 29 января. Тигрица лежала неподалеку от склада лесозаготовительного участка ООО «ВТК», тайник с ее тушей оказался присыпан снегом. На теле животного обнаружили несколько следов от выстрелов. На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется поиск виновных в совершении преступления.

16 января в этом же российском регионе на железнодорожном перегоне Аван — Котиково поезд сбил насмерть амурского тигра. Останки животного изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Амурский тигр считается самым редким хищником на Земле. Животное занесено в Международную красную книгу. На начало 2022 года, по словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, академика РАН Вячеслава Рожнова, на территории России постоянно находятся около 600 особей. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что популяция амурских тигров вышла из критического положения.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о путанице с ответом России по гарантиям безопасности
На Землю обрушится гигантское облако солнечной плазмы
Протасевич объяснил свои слезы во время интервью
Советника кандидата в президенты Франции обвинили в изнасиловании юноши
Неудачная посадка самолета в шторм едва не обернулась трагедией
На Украине отменят призыв на срочную военную службу
Резкий рост интереса россиян к эзотерике объяснили
Педиатр рассказала о противопоказаниях к вакцинации детей «Спутником М»
Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище
Еврокомиссия выделит Украине более миллиарда евро финансовой помощи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter