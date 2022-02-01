Россия испытает наземный макет «Ангары-А5М»

В 2023 году на российском космодроме Восточный планируется провести испытания полноценного электрозаправочного наземного макета тяжелой ракеты «Ангара-А5М», сообщает «Роскосмос».

По словам генерального конструктора Конструкторского бюро (КБ) «Салют» Сергея Кузнецова, тесты будут проводиться «с целью исключения рисков повреждения летной ракеты».

«Те системы, которые участвуют в заправке и подготовке на стартовом комплексе, сделаны в макете полностью функциональными, чтобы с их помощью можно было отработать наземные системы перед заправкой первой летной ракеты. Также макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции», — сказал генконструктор.

В декабре 2021 года «Роскосмос» сообщил, что огневые испытания образца двигателя РД-191М носителя «Ангара-А5М» начнутся в 2022 году.

Тогда же РИА Новости, ссылаясь на источник Минобороны России, сообщило, что в 2022 году с Плесецка планируется запустить три ракеты семейства «Ангара» — две тяжелые «Ангара-А5» и одну легкую «Ангару-1.2».