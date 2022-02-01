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Американский фигурист высказался о российских одиночницах

Американец Чен о Валиевой, Щербаковой и Трусовой: рад, что не нужно соревноваться с ними

Фото: Sergei Stepanov / globallookpress.com

Американский фигурист Нэйтан Чен высказался о российских одиночницах Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Его слова приводит ТАСС.

Чен отметил, что все три девушки привнесли в фигурное катание очень много. «Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово», — заявил фигурист.

В ноябре американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян предложил организовать специальный турнир. По мнению специалиста, российские фигуристки-одиночницы могли бы посоревноваться со спортсменами из США, выступающими в мужском одиночном катании, в том числе Ченом. Арутюнян уточнил, что для этого стоит устроить прыжковый турнир.

Валиева, Щербакова и Трусова вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Каждая из фигуристок выполняет в программах элементы ультра-си.

Нэйтан Чен — трехкратный чемпион мира. На Олимпийских играх в 2018 году в личном турнире он занял пятое место, однако стал бронзовым призером в командных соревнованиях.

Дарья Коршунова
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