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Теннисист-чемпион назвал поведение болеющих против Медведева фанатов быдляцким

Андрей Чесноков об Australian Open: большинство фанатов показало быдляцкое поведение

Фото: Morgan Sette / Reuters

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поведение болельщиков во время финала Australian Open-2022 между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Его цитирует РБК.

По мнению Чеснокова, фанаты проявили полное неуважение к россиянину. «Есть нормальные фанаты, но большинство в финале показало свое быдляцкое поведение», — заявил Чесноков. Он подчеркнул, что это особенность австралийской публики и европейцы ведут себя иначе. Экс-спортсмен добавил, что сталкивался с подобным и сам, когда выступал на мэйджоре в Мельбурне.

По словам чемпиона семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), ни судьи, ни организаторы не делали ничего, чтобы призвать зрителей, болевших против Медведева, к порядку.

30 января в решающем матче Australian Open-2022 Медведев пожаловался на зрителей, которые шумели и мешали ему сосредоточиться. Россиянин попросил судью объявить стадиону, что те, кто кричит между подачами, идиоты.

Матч завершился победой Надаля в пяти сетах. Медведев потерпел поражение в финале этого турнира «Большого шлема» второй год подряд. В 2021 году он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Андрей Стрельцов
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