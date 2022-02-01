Контактировавший с заразившейся COVID-19 Джонсон все равно поедет в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся COVID-19 главой МИД страны Лиз Трасс, все равно поедет на Украину при условии отрицательного теста на коронавирус. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает The Telegraph со ссылкой на пресс-службу премьера.

«В Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр все равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев станет демонстрацией поддержи Украины.

Вечером 31 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом накануне своего визита на Украину. Она получила положительный результат теста на COVID-19, поэтому будет работать из дома. Визит Трасс на Украину был запланирован на этой неделе.