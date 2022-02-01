Британский премьер оценил возможность договориться по ситуации вокруг Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон, оценивая возможность всех сторон договориться о ситуации вокруг Украины, заявил, что до сих пор остается возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом он рассказал после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии, и я верю, что это возможно. Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы, мы оказываем военную помощь и также усилим экономическое сотрудничество», — сказал Джонсон.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Андрей Кортунов оценил вероятность отправки британских войск на Украину в рамках нового альянса. По его мнению, альянс между Украиной, Великобританией и Польшей не станет заменой НАТО, едва ли речь может идти о размещении польских или британских войск на украинской территории, так как страны на это не решатся.