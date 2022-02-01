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Российский олимпийский чемпион высказался об общении с украинцами на Играх-2022

Олимпийский чемпион Семен Елистратов об общении с украинцами на Играх: мы братские народы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов высказался об общении с украинцами на Играх-2022 в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Россиянин поделился тем, что он давно дружит с украинским спортсменом Олегом Гандеем. По словам Елистратова, проблем в общении из-за напряженных отношений стран не возникает. «Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика". Он много раз говорил, что мы братские народы. Мне тоже кажется, может, я не прав, что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь», — заявил российский атлет.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

На летних Играх в Токио скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Дарья Коршунова
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