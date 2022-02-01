Минздрав продлил срок годности «ЭпиВакКороны»

Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»: теперь он составляет 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом сообщили ТАСС в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

В центре уточнили, что по мере получения новых данных, сроки годности могут быть еще увеличены.

«В настоящее время по результатам изучения стабильности вакцины "Эпиваккорона", 10 декабря 2021 года Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины "Эпиваккорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора — 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" — 9 месяцев», — говорится в сообщении.

Также в «Векторе» объяснили, что продление сроков годности на разное количество месяцев с тем, что включение производственных площадок происходило в разное время.

Ранее разработчик из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора заявил, что вывод петербургских ученых об отсутствии эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» выглядит преждевременным. Он предположил, что подобная реакция ученых могла быть вызвана недостаточным объемом выборки. Сотрудник «Вектора» отметил, что «ЭпиВакКорону» зачастую рекомендуют пожилым и тем, у кого имеются хронические заболевания.