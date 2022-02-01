Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав продлил срок годности «ЭпиВакКороны»

«Вектор»: срок годности вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 10 и 9 мес для разных площадок

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»: теперь он составляет 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Об этом сообщили ТАСС в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

В центре уточнили, что по мере получения новых данных, сроки годности могут быть еще увеличены.

«В настоящее время по результатам изучения стабильности вакцины "Эпиваккорона", 10 декабря 2021 года Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины "Эпиваккорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора — 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" — 9 месяцев», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января
Как лечить COVID-19 дома. Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Как лечить COVID-19 дома.Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
26 января

Также в «Векторе» объяснили, что продление сроков годности на разное количество месяцев с тем, что включение производственных площадок происходило в разное время.

Ранее разработчик из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора заявил, что вывод петербургских ученых об отсутствии эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» выглядит преждевременным. Он предположил, что подобная реакция ученых могла быть вызвана недостаточным объемом выборки. Сотрудник «Вектора» отметил, что «ЭпиВакКорону» зачастую рекомендуют пожилым и тем, у кого имеются хронические заболевания.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России увеличили размер соцвыплат и пособий
Москвичей возмутила информация о готовности городских бомбоубежищ
Врач назвал полезную дозу кофе
Минздрав продлил срок годности «ЭпиВакКороны»
Джонсон посетит Киев для демонстрации поддержки Украине
Инфекционист объяснил отрицательные ПЦР-тесты у зараженных COVID-19
Россиян предупредили о подтоплениях и селях на Кубани
Владельцам собак в Европе дали шанс заработать на спасении планеты
Житель Подмосковья организовал нелегальную прописку для мигрантов
Названы самые дорогие и дешевые российские города для жизни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter