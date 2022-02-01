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F-35C поржавели

The Drive: истребители F-35C Lightning II авианосца Carl Vinson покрылись ржавчиной

Фото: Mike Blake / Reuters

После полугода эксплуатации в суровых морских условиях палубные истребители пятого поколения F-35C Lightning II авианосца Carl Vinson Воено-морских сил (ВМС) США покрылись ржавчиной, пишет The Drive.

Издание отмечает, что красновато-коричневые полосы заметны на центральной части фюзеляжа, крыльях и хвостовом оперении самолетов. The Drive пишет, что радиопоглощающее покрытие F-35C Lightning II эксплуатировалось в суровых условиях, а изменение его внешнего вида, вероятно, до некоторой степени, не скажется на стелс-характеристиках самолета.

Издание отмечает, что, с одной стороны, разработчик истребителя, корпорация Lockheed Martin, ранее изучала вопрос эксплуатации F-35C Lightning II в столь суровых условиях и пришла к выводу о сохранении самолетом своих стелс-характеристик. С другой позиции, согласно Военно-воздушным силам (ВВС) США, поддержание в надлежащем состоянии радиопоглощаюшего покрытия истребителя требует больших ресурсов, что потенциально может ограничить его стелс-характеристики.

В январе истребитель F-35C Lightning II после неудачной попытки совершить посадку на авианосец Carl Vinson упал в Южно-Китайское море.

В сентябре 2021 года демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray ВМС США совершил воздушную дозаправку истребителя F-35C Lightning II.

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Иван Потапов
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