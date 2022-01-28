Крушение американского F-35 показали на видео

Заход на посадку американского палубного истребителя F-35C Lightning II показали на видео. Самолет упал в Южно-Китайском море после неудачной попытки совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». На запись обратил внимание Telegram-канал ChDambiev.

На видео показан заход истребителя на посадку. Запись вели с палубы корабля. Судя по звуку, после приближения к авианосцу пилот увеличил тягу двигателя. Также в кадр попал момент катапультирования перед крушением.

Ранее появился снимок упавшего в море самолета. Фотографию сделали после падения. На ней видна пустая кабина пилота и отсутствие фонаря после катапультирования.

Пресс-служба Тихоокеанского флота Военно-морских сил (ВМС) США сообщила о падении самолета в море 24 января. В сообщении отметили, что истребитель пятого поколения упал во время проведения плановых полетов. Пилота спасли после катапультирования.

В начале января F-35A Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи совершил аварийную посадку во время тренировочного полета. Самолет приземлился до выпуска шасси. Позже стало известно, что к аварийной посадке привело попадание птицы в двигатель самолета.