F-35A помешала маленькая птица

К аварийной посадке южнокорейского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II привело попадание в его двигатель маленькой птицы, пишет Defence Blog.

«Однако столкновение самолета с птицей не объясняет обнаруженный ранее отказ авионики», — отмечает издание.

Инцидент с F-35A Lightning II произошел в начале января на авиабазе в 151 километре к югу от Сеула, когда штатной посадке F-35A Lightning II после учебного полета помешали проблемы с шасси, в результате чего истребитель сел «на брюхо». В результате происшествия эксплуатация данных истребителей в Южной Корее приостановлена.

В том же месяце издание Defense News признало, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).