Министры Казахстана согласились временно отменить повышение своих зарплат

Правительство Казахстана согласилось с инициативой президента республики Касыма-Жомарта Токаева заморозить рост зарплат чиновников на пять лет. Соответствующим постановлением министры отменили рост зарплат самим себе. О решении сообщается на сайте премьера страны.

Министры во вторник, 1 февраля, поддержали решение Токаева от 11 января временно не повышать оклады членам правительства, депутатам парламента и главам местных и региональных администраций. Запрет на повышение зарплат вводится сроком на пять лет.

Токаев ввел эту меру сразу после завершения активной фазы противостояния с участниками массовых беспорядков в Казахстане. «Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные», — обосновал решение глава государства. Кроме того, казахстанское правительство по его указу обновило свой состав.

В начале января экономические протесты в Казахстане переросли в политические требования. Люди выходили на улицу с лозунгом «Дед, уходи!». Под «дедом» подразумевается бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, который сохранил много формальных постов в государстве. 5-6 января митинги переросли в массовые беспорядки, особенно пострадала Алма-Ата. Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности и с помощью миротворцев ОДКБ смог навести порядок в республике.

Действующий президент после январских событий анонсировал преобразования в стране. По его мнению, общественный порядок в Казахстане необходимо менять, так как при нынешнем распределении богатства люди не верят в справедливость.