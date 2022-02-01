Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Министры Казахстана согласились временно отменить повышение своих зарплат

Правительство Казахстана поддержало инициативу Токаева не повышать себе оклады

Фото: primeminister.kz

Правительство Казахстана согласилось с инициативой президента республики Касыма-Жомарта Токаева заморозить рост зарплат чиновников на пять лет. Соответствующим постановлением министры отменили рост зарплат самим себе. О решении сообщается на сайте премьера страны.

Министры во вторник, 1 февраля, поддержали решение Токаева от 11 января временно не повышать оклады членам правительства, депутатам парламента и главам местных и региональных администраций. Запрет на повышение зарплат вводится сроком на пять лет.

Токаев ввел эту меру сразу после завершения активной фазы противостояния с участниками массовых беспорядков в Казахстане. «Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные», — обосновал решение глава государства. Кроме того, казахстанское правительство по его указу обновило свой состав.

Материалы по теме:
На своей земле. Почему север Казахстана называют казачьими землями и как там живут миллионы русских
На своей земле.Почему север Казахстана называют казачьими землями и как там живут миллионы русских
16 января
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января

В начале января экономические протесты в Казахстане переросли в политические требования. Люди выходили на улицу с лозунгом «Дед, уходи!». Под «дедом» подразумевается бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, который сохранил много формальных постов в государстве. 5-6 января митинги переросли в массовые беспорядки, особенно пострадала Алма-Ата. Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности и с помощью миротворцев ОДКБ смог навести порядок в республике.

Действующий президент после январских событий анонсировал преобразования в стране. По его мнению, общественный порядок в Казахстане необходимо менять, так как при нынешнем распределении богатства люди не верят в справедливость.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине
Создана способная перенести яичный желток мягкая роборука
Оскорбленные азербайджанцы пригрозили расправой певцу Navai
Министры Казахстана согласились временно отменить повышение своих зарплат
Планы на санкции против России поделили на «нестрашные» и «маловероятные»
Запад приготовился «ударить в самое сердце» российской банковской системы
10-летняя девочка с наращенными ногтями похвасталась личным Mercedes
Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения
В Москве изнасиловали студентку после ее решения стать проституткой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.