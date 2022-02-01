Российская гимнастка показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала видео с отдыха в Дубае. Пост доступен в Instagram спортсменки.

На кадрах гимнастка запечатлена в разных местах: в бассейне, на морском берегу, на фоне пальм и небоскребов. Также девушка попозировала рядом с автомобилем, который арендовала на время отдыха.

Фигура 21-летней спортсменки в купальнике восхитила подписчиков, которые оставили много комплиментов в комментариях. За два часа после публикации пост собрал более 8 тысяч лайков.

Ранее Мельникова опубликовала фото с красным кабриолетом Ferrari. «Другая реальность», — подписала снимки девушка.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр-2020 в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.