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Украинские силовики пришли с обыском на предприятия Ахметова

СБУ, БЭБ и прокуратура пришли с обыском на предприятия «Метинвеста»

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Украинские силовики пришли с обыском на на горно-обогатительные предприятия группы «Метинвест» бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского в Кривом Роге. Об этом во вторник, 1 февраля, пишет издание «НВ» со ссылкой на сообщение компании.

«Метинвест» заявляет, что происходит беспрецедентное и необоснованное давление на бизнес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуратуры.

«Обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность», — сообщили в организации.

Следственные действия касаются налоговых нарушений, факт которых «Метинвест» отрицает.

В конце ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте, к которому причастен олигарх Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью.

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Алевтина Запольская
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