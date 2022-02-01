Украинские силовики пришли с обыском на предприятия Ахметова

Украинские силовики пришли с обыском на на горно-обогатительные предприятия группы «Метинвест» бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского в Кривом Роге. Об этом во вторник, 1 февраля, пишет издание «НВ» со ссылкой на сообщение компании.

«Метинвест» заявляет, что происходит беспрецедентное и необоснованное давление на бизнес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуратуры.

«Обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность», — сообщили в организации.

Следственные действия касаются налоговых нарушений, факт которых «Метинвест» отрицает.

В конце ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте, к которому причастен олигарх Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью.