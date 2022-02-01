Оскорбленные азербайджанцы пригрозили расправой певцу Navai

Оскорбленные азербайджанцы в соцсетях пригрозили исполнителю Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) расправой. Об этом сообщает Super в своем Telegram-канале.

Известно, что участник дуэта Hammali&Navai исполнил вместе с певцом Эмином Агаларовым песню «Сбежим в Баку» на вечеринке в честь открытия караоке-клуба Divas. Вместо «Баку» он сказал слово, которое на азербайджанском означает «бордель», только в нецензурной, более оскорбительной и грубой форме.

После этого к Бакирову начали поступать сообщения с оскорблениями, пожеланиями смерти и угрозами физической расправы. В начале артист заверил, что это был «монтаж», но позже записал на видео свое извинение перед жителями Баку.

Ранее сообщалось, что голливудскую актрису Вупи Голдберг раскритиковали после ее заявления о том, что холокост не был связан с расизмом. Позже артистка принесла свои извинения в Twitter.