Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Оскорбленные азербайджанцы пригрозили расправой певцу Navai

Певцу Navai пригрозили расправой в Азербайджане за то, что он якобы назвал Баку борделем

Фото: @navaib

Оскорбленные азербайджанцы в соцсетях пригрозили исполнителю Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) расправой. Об этом сообщает Super в своем Telegram-канале.

Известно, что участник дуэта Hammali&Navai исполнил вместе с певцом Эмином Агаларовым песню «Сбежим в Баку» на вечеринке в честь открытия караоке-клуба Divas. Вместо «Баку» он сказал слово, которое на азербайджанском означает «бордель», только в нецензурной, более оскорбительной и грубой форме.

После этого к Бакирову начали поступать сообщения с оскорблениями, пожеланиями смерти и угрозами физической расправы. В начале артист заверил, что это был «монтаж», но позже записал на видео свое извинение перед жителями Баку.

Ранее сообщалось, что голливудскую актрису Вупи Голдберг раскритиковали после ее заявления о том, что холокост не был связан с расизмом. Позже артистка принесла свои извинения в Twitter.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине
Создана способная перенести яичный желток мягкая роборука
Оскорбленные азербайджанцы пригрозили расправой певцу Navai
Министры Казахстана согласились временно отменить повышение своих зарплат
Планы на санкции против России поделили на «нестрашные» и «маловероятные»
Запад приготовился «ударить в самое сердце» российской банковской системы
10-летняя девочка с наращенными ногтями похвасталась личным Mercedes
Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения
В Москве изнасиловали студентку после ее решения стать проституткой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.