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В России опровергли требование исключить Болгарию из НАТО

Посол РФ в Болгарии Митрофанова: Москва не требует выхода Софии из НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия не требует, чтобы Болгария вышла из состава НАТО, а лишь попросит вывести оттуда воинские контингенты, базы и стратегические вооружения, которые могут угрожать безопасности РФ — в том случае, если таковые вообще появятся на болгарской территории. Об этом заявила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова, цитату приводит местное издание Novinite.

Таким образом дипломат опровергла мнение о том, что Москва требует исключить Софию из альянса, вернувшись на позиции 1997 года (Болгария присоединилась к блоку позже).

«Если бы на территории Болгарии были расположены военные базы и стратегические вооружения, тогда [это бы считывалось как угроза России]», — подчеркнула Митрофанова, добавив, что пока этот вопрос «в некоторой степени» касается лишь Румынии, на территории которой развернуты противоракетные комплексы НАТО.

Присоединение к каким бы то ни было альянсам в любом случае является суверенным правом всех стран, заключила посол.

Ранее об этом говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркивал, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Дипломат рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года. Тем не менее Москву обвиняли в попытке переделать сферы влияния и создать железный занавес.

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Виктория Кондратьева
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