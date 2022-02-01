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F-35 начали использовать «Вотана»

Defense News: истребители F-35 Lightning II начали использовать ODIN вместо ALIS

Фото: Reuters

Эксплуатанты истребителей пятого поколения F-35 Lightning II начали использовать оборудование интегрированной сети операционных данных Operational Data Integrated Network (ODIN), поставленное на замену автономной логистической информационной системе Autonomic Logistics Information System (ALIS). Об этом сообщает Defense News.

Первыми пользователями ODIN стали 11 авиабаз из США, Великобритании и Италии и один из заводов корпорации Lockheed Martin. Издание утверждает, что комплект ODIN, получившей название в честь верховного бога в германо-скандинавской мифологии Одина (Вотана), более чем в четыре раза легче оборудования ALIS и обеспечивает двукратный прирост по времени обработки данных.

Также оборудование ODIN на одной из баз в США тестируется для нидерландских пользователей.

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В августе 2021 года Breaking Defense писало, что, вероятно, США и Великобритания получат преимущества в использовании ODIN перед другими «стойкими союзниками». «В то время как секретные части устройства [истребителя] каждой страны засекречены, уже давно подозревается, что самолеты США и Великобритании обладают возможностями, которыми другие страны не могут похвастаться. И предоставление другим странам возможности просматривать данные о планировании, полете и техническом обслуживании вашего самолета может оказаться чрезмерным даже для верных союзников», — говорилось в сообщении издания.

В январе 2020 года Reuters сообщило, что ALIS истребителя F-35 Lightning II будет заменена ODIN. Причиной замены назывались многочисленные проблемы с внедрением, касающиеся, в частности, совместимости и избыточной сложности эксплуатации программного обеспечения. ODIN, подобно ALIS, будет предоставлять оперативную информацию о техническом состоянии и боевой эффективности истребителя, а также логистические данные о доступе к комплектующим для его обслуживания и ремонта.

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Иван Потапов
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