В Госдуме заявили о готовности России дать жесткий ответ в случае угрозы

Россия заинтересована в том, чтобы решать проблемы дипломатическим путем без конфликтов, однако в случае угрозы она сможет дать жесткий ответ. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, США «досуха выжмут» тему якобы российской агрессии в адрес Украины, так как в том, чтобы придумать проблему, масштабировать ее и «пожинать политические плоды», им нет конкурентов.

В пример Белик привел планы десяти членов Совета Безопасности ООН обсудить «угрожающее поведение» России, добавив, что нагнетание истерии на пустом месте продолжается. Соединенные Штаты агитируют другие государства объединить силы в борьбе с проблемой, которую они же сами и раздули, заключил депутат.

21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Еще до начала мероприятия дипломаты заявили, что не ожидают от встречи каких-либо прорывов в нынешних отношениях стран. Блинкен сообщил, что Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы в отношении Украины. При этом американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов.