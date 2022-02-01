Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме заявили о готовности России дать жесткий ответ в случае угрозы

Депутат Госдумы Белик заявил, что РФ сможет дать жесткий ответ в случае угрозы

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия заинтересована в том, чтобы решать проблемы дипломатическим путем без конфликтов, однако в случае угрозы она сможет дать жесткий ответ. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, США «досуха выжмут» тему якобы российской агрессии в адрес Украины, так как в том, чтобы придумать проблему, масштабировать ее и «пожинать политические плоды», им нет конкурентов.

В пример Белик привел планы десяти членов Совета Безопасности ООН обсудить «угрожающее поведение» России, добавив, что нагнетание истерии на пустом месте продолжается. Соединенные Штаты агитируют другие государства объединить силы в борьбе с проблемой, которую они же сами и раздули, заключил депутат.

21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Еще до начала мероприятия дипломаты заявили, что не ожидают от встречи каких-либо прорывов в нынешних отношениях стран. Блинкен сообщил, что Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы в отношении Украины. При этом американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне
Порошенко остался недоволен преобразованиями Зеленского в армии
Перечислены главные тренды 2022 года
Российская гимнастка показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае
В России выпустили партию автоматов для заказчика из АТР
В правительстве назвали срок окончательного решения по регулированию криптовалют
Полиция Германии оцепила школу из-за сообщений о вооруженном подростке
Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»
Познер оценил закон об иноагентах
Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в баре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.