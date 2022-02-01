Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы самые популярные экосистемные подписки

«Яндекс Плюс», МТС Premium и VK Combo стали самыми популярными подписками в экосистемах

Фото: Unsplash

Самыми популярными экосистемными подписками стали «Яндекс Плюс», МТС Premium и VK Combo. К таким выводам пришло аналитическое агентство Frank RGими.

По данным агентства, на сервисы экосистем подписано около 20 миллионов россиян. У «Яндекс Плюс» — 10 миллионов подписчиков, МТС Premium — 7,4 миллиона, VK Combo — 4,5 миллиона и Сбера — 4 миллиона. При этом в среднем на каждого активного пользователя приходится 1,5 подписки.

Как показало исследование, наиболее востребованными экосистемными продуктами оказались видеосервисы — ими пользуются 48 процентов подписчиков. Среди таких сервисов Кинопоиск в Яндеке, KION в МТС, Okko в Сбере, стриминговые сервисы на платформах VK.

На втором месте по популярности среди продуктов экосистем находится кэшбэк или система скидок на партнерские товары и сервисы на Сбер и Яндекс Маркетах, в МТС Cashback и другие, ими пользуются 44 процента опрошенных. Скидки на связь и интернет, востребованные у 39 процентов пользователей, — на третьем месте. Возможно потому, что среди топ-лидеров экосистем их предоставляют только МТС и Сбер Мобайл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности
В подмосковной квартире обвалился потолок из-за не убранного с крыши снега
«Британского Билла Гейтса» собрались судить в США
Мужчина показал фотографии с пляжа и спровоцировал споры об этикете в сети
Таджикский блогер порвал на камеру российский паспорт и извинился
В Подмосковье женщина с двумя детьми попала в больницу из-за упавшей сосульки
Тяжелый истребитель F-15EX впервые запустил ракету
Оценена вероятность отправки британских войск на Украину в рамках нового альянса
Женщина разыграла парня песней о расставании и получила неожиданный ответ
Сын американского сенатора оказался замешан в мошеннической схеме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.