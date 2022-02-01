Названы самые популярные экосистемные подписки

Самыми популярными экосистемными подписками стали «Яндекс Плюс», МТС Premium и VK Combo. К таким выводам пришло аналитическое агентство Frank RGими.

По данным агентства, на сервисы экосистем подписано около 20 миллионов россиян. У «Яндекс Плюс» — 10 миллионов подписчиков, МТС Premium — 7,4 миллиона, VK Combo — 4,5 миллиона и Сбера — 4 миллиона. При этом в среднем на каждого активного пользователя приходится 1,5 подписки.

Как показало исследование, наиболее востребованными экосистемными продуктами оказались видеосервисы — ими пользуются 48 процентов подписчиков. Среди таких сервисов Кинопоиск в Яндеке, KION в МТС, Okko в Сбере, стриминговые сервисы на платформах VK.

На втором месте по популярности среди продуктов экосистем находится кэшбэк или система скидок на партнерские товары и сервисы на Сбер и Яндекс Маркетах, в МТС Cashback и другие, ими пользуются 44 процента опрошенных. Скидки на связь и интернет, востребованные у 39 процентов пользователей, — на третьем месте. Возможно потому, что среди топ-лидеров экосистем их предоставляют только МТС и Сбер Мобайл.

