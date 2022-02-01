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Протасевич назвал справедливым свое уголовное дело

Основатель белорусской NEXTA Роман Протасевич назвал справедливым свое уголовное дело

Фото: facebook.com / pr0tez / Globallookpress.com

Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью Znak.com назвал справедливым свое уголовное дело.

Протасевич заявил, что согласен с выдвинутым обвинением. «Я действительно работал над организацией протестов. Глупо отрицать очевидное», — сказал он.

По словам блогера, возбужденное против него уголовное дело является справедливым потому, что «все по факту». «Есть законодательство страны, ты в ней живешь, значит, по умолчанию ты его принимаешь», — отметил Протасевич.

Он вспомнил, что в 2020 году шутил с соратниками, что они заработали на пару статей УК. «Уже тогда было четкое понимание, что мы нарушаем закон. Поэтому как тут оценивать справедливость? Все по факту», — заключил основатель NEXTA.

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Протасевич также объяснил, почему плакал во время интервью государственному белорусскому телевидению в прошлом году.

Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, были задержаны 23 мая в аэропорту Минска. Они летели из Афин в Вильнюс. Лайнер вынужденно приземлился в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва на борту, которая оказалась ложной.

Через некоторое время блогер дал большое интервью, в котором признался в организации массовых беспорядков. Позже Протасевича отпустили под домашний арест.

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София Сарджвеладзе
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