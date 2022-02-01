Россия сыграет со сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала команда одержала победу над Грузией со счетом 3:1. Первым на 23-й минуте отличился Артем Ниязов, однако через две минуты Бруно Бранко сделал счет равным. Затем у россиян дублем отметился Иван Чишкала.

В полуфинале чемпионата Европы Россия сыграет против сборной Украины. Матч пройдет 4 февраля. Его время станет известно позднее. В другом матче 1/2 финала португальцы сыграют с победителем пары Испания — Словакия. Финал турнира должен состояться 6 февраля.

На данный момент российские и украинские команды не играют друг против друга до стадии плей-офф на турнирах, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данная мера принята летом 2014 года.