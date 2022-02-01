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В Госдуме оценили поправки об отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Депутат Колесник предрек быстрое принятие поправок об отмене ошибочных штрафов с камер

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Поправки в законодательство об аннулировании ошибочных штрафов с дорожных камер, скорее всего, довольно быстро примут в Госдуме. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Ранее сделать процедуру по отмене подобных штрафов более удобной предложила Генеральная прокуратура. Ведомство выступило с идеей отменять штрафы без обращений пострадавших водителей.

Депутат положительно отнесся к инициативе. По его словам, такие вопросы не затягиваются и решаются буквально за месяц.

«Люди обижаются, когда их несправедливо штрафуют, выкладывают иногда снимки: камера показывает, что ты пересек сплошную линию, а видеорегистратор соседней машины показывает, что не пересек. Начинаются споры, людей втягивают в долгие судебные тяжбы. Может, это не столько финансовая проблема, сколько бьет по самолюбию человека. Неприятно, когда человека несправедливо обвиняют», — отметил он.

Ранее стало известно, что дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение. Новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году, готовят Росстандарт и МВД.

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Екатерина Смирная
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