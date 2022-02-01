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Тысячи жителей Донбасса пожелали вступить в «Единую Россию»

Из более полумиллиона россиян Донбасса в «Единую Россию» пожелали вступить 16 тысяч

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Тысячи россиян Донбасса пожелали стать членами российской политической партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом сообщает ТАСС.

Заявление на вступление в ЕР подали 16 тысяч человек. Чтобы иметь такое право, жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) необходимо иметь гражданство России. Обладателей российского паспорта в регионе более полумиллиона — по последним данным, их около 700 тысяч человек.

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Первые члены ЕР в Донбассе появились еще в ноябре 2021 года. В декабре прошлого года председатель партии бывший российский президент Дмитрий Медведев вручил билеты главе ДНР Денису Пушилину и главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Ранее председатель Cовета безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что говорить на русском языке опасно. «Они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком — очень опасная вещь в мире», — прокомментировал Данилов заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости защиты русскоязычных граждан Украины.

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Дмитрий Настасьев
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