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Блинкен призвал Россию отвести войска и технику от границ с Украиной

Госсекретарь США призвал РФ к деэскалации с Украиной, отводу войск и техники от границы

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал собеседника как можно скорее приступить к деэскалации ситуации с Украиной, а также отвести войска и технику от границ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента по итогам переговоров.

Блинкен также подчеркнул готовность США продолжать вести «содержательный обмен мнениями» с Россией по вопросам обеспечения безопасности в Европе.

При этом российские политики и дипломаты настаивают, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Между тем российская сторона обеспокоена тем, что страны Запада в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Москву. Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, Россия и мысли не допускает о возможности вторжения на Украину, а высказывания об этом, распространяемые на Западе, назвал фантазиями.

Елизавета Наумова
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