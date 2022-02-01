Валуев назвал достойного стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде атлета

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, кто достоин стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Валуев посчитал, что флаг должен нести лыжник Александр Большунов. «У Большунова длинная и выдающаяся карьера. Александру все время больше всех доставалось, а он при этом еще и выигрывал», — подчеркнул он, назвав выбор знаменосца почетной обязанностью.

Большунов — четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный призер чемпионата мира-2019. На счету 25-летнего спортсмена также две победы на «Тур де Ски».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

