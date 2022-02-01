Встреча Зеленского и Джонсона попала на видео

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и прилетевшего в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попала на видео. Кадры опубликовал офис украинского лидера на своей странице в Facebook.

Зеленский встретил Джонсона в Мариинском дворце. Политики пожали друг другу руки, обменялись репликами, Джонсон одобрительно ткнул Зеленского кулаком в плечо.

Британский премьер также планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудят вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отвергает обвинения в агрессивных намерениях.