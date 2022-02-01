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Россиянин выпал из окна на проходившую с матерью школьницу

В Петербурге мужчина упал из окна на школьницу, проходившую с матерью

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Санкт-Петербурге мужчина упал из окна десятого этажа на проходившую с матерью школьницу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

По информации издания, россиянин скончался на месте.

Девочка к моменту приезда скорой была в сознании, но не могла двигать одной ногой. Она была оперативно госпитализирована.

Выпавший из окна мужчина также задел выезжавший из арки автомобиль.

В понедельник, 31 января, пятилетний ребенок погиб, выпав из окна 18-этажного жилого дома на улице Лухмановская в Москве.

Ранее жительница поселка Новый Свет в Крыму выбросила восьмилетнюю дочь из окна четвертого этажа. Ребенок скончался до приезда медиков.

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Роман Кирьянов
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