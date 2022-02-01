Тренер сборной России по биатлону пожаловался на холод на олимпийской трассе
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский пожаловался на холод на олимпийской трассе. Его цитирует РИА Новости.
«Очень холодно. Это проблема, которую надо решать», — заявил специалист. Он отметил, что иногда на трассе появляется ветер, и тогда организм спортсмена быстрее остужается. В первую очередь это касается рук, что всегда плохо для биатлониста. «Конечно, можно носить более толстые перчатки, но тогда потеряется чувствительность при стрельбе, а это очень важно», — объяснил специалист.
Каминский подчеркнул, что из-за холода занятия в Китае не отменялись. «Мы же русские люди. Мороз — нормальная погода для нас», — поделился он.
29 января тренер национальной команды Сергей Башкиров рассказал, что биатлонисты замерзли в комнатах, поэтому попросили предоставить дополнительные обогреватели. «Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал», — подчеркнул он, добавив, что номера в Олимпийской деревне стандартные.
Соревнования по биатлону на Олимпиаде стартуют 5 февраля и продлятся до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.