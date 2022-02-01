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Тренер сборной России по биатлону пожаловался на холод на олимпийской трассе

Тренер сборной России по биатлону Каминский о трассе в Китае: очень холодно, это проблема

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский пожаловался на холод на олимпийской трассе. Его цитирует РИА Новости.

«Очень холодно. Это проблема, которую надо решать», — заявил специалист. Он отметил, что иногда на трассе появляется ветер, и тогда организм спортсмена быстрее остужается. В первую очередь это касается рук, что всегда плохо для биатлониста. «Конечно, можно носить более толстые перчатки, но тогда потеряется чувствительность при стрельбе, а это очень важно», — объяснил специалист.

Каминский подчеркнул, что из-за холода занятия в Китае не отменялись. «Мы же русские люди. Мороз — нормальная погода для нас», — поделился он.

29 января тренер национальной команды Сергей Башкиров рассказал, что биатлонисты замерзли в комнатах, поэтому попросили предоставить дополнительные обогреватели. «Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал», — подчеркнул он, добавив, что номера в Олимпийской деревне стандартные.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде стартуют 5 февраля и продлятся до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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